В Эквадоре застрелили кандидата в президенты страны El Universo: кандидат в президенты Эквадора Вильявисенсьо был убит во время митинга

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Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время предвыборного митинга, сообщает газета El Universo. Смерть политика также подтвердил его друг.

Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, во время митинга в Кито, — говорится в публикации.

По данным издания, были ранены еще восемь человек. Семерых из них госпитализировали.

При этом, согласно данным последних соцопросов, Вильявисенсьо не набрал необходимого количества голосов для победы. Выборы в стране назначены на 20 августа.

Ранее сообщалось, что кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. По информации СМИ, в результате ДТП пострадали несколько человек.

Также стало известно, что на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым сработало дистанционное взрывное устройство. Инцидент произошел на трассе между Софией и городом Самоковом. Источник в спецслужбах сообщил, что прокурор остался жив благодаря броне автомобиля.