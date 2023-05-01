Под автомобилем главного прокурора Болгарии сдетонировала взрывчатка

На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым сработало дистанционное взрывное устройство, сообщает болгарское издание «24 часа» со ссылкой на источники в спецслужбах. Прокурор выжил благодаря защищенному броней автомобилю Audi. Транспортное средство в результате взрыва было повреждено, но никто не пострадал.

Инцидент произошел в 11:45 (совпадает с мск) на трассе между Софией и городом Самоков. Взрывное устройство сдетонировало под автомобилем, в котором ехал Гешев. Один из источников издания назвал это покушением и исключил любой другой вариант.

Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на очевидцев, следовавших за кортежем, сообщило, что речь шла об «очень сильном взрыве».

Ранее сотрудники спецслужб России предотвратили покушение на бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом рассказал сам экс-парламентарий. По его словам, покушение должны были совершить в сентябре 2022 года специально прибывшие в страну иностранные наемные убийцы. Его должны были застрелить в Москве при выходе из бронированного автомобиля, уточнил Кива.