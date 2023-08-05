Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в массовое ДТП Star: кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кемаль Кылычдароглу

Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, сообщила газета Star. По информации издания, в результате ДТП пострадали несколько человек.

На перекрестке Эрзинджан — Тунчели произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, следовавших в кортеже председателя лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, — говорится в материале.

В аварию также попал микроавтобус, перевозивший журналистов. По данным газеты, пострадали четыре человека, информация об их состоянии не уточняется.

Ранее в аварию попал кортеж президента Украины Владимира Зеленского. В его автомобиль врезалась легковушка. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля. Ему оказали необходимую помощь на месте.

Ранее болгарское издание «24 часа» сообщило, что на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым сработало дистанционное взрывное устройство. Инцидент произошел на трассе между Софией и городом Самоковом. Источник в спецслужбах сообщил, что прокурор остался жив благодаря броне автомобиля.