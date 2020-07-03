У первой женщины-президента Чили умерла мать

Мать нынешнего верховного комиссара ООН по правам человека и экс-президента Чили Мишеля Бачелет умерла военном госпитале в возрасте 93 лет.
Анхела Хериа была видным археологом и деятелем чилийской политической и культурной жизни. В момент её кончины Бечелет находилась в Женеве. Председатель палаты депутатов Диего Паулсен выразил соболезнования и объявил минуту молчания.
Хериа попала в госпиталь в тяжёлом состоянии. Причина её смерти не сообщается.
Как пишет РИА Новости, когда к власти в Чили пришёл диктатор Аугусто Пиночет мужа Хериа, генерала ВВС страны Альберто Бачелета, задержали, а затем убили. Её саму вместе с дочерью также задержали и подвергли пыткам. Им пришлось отправиться в изгнание, они жили в Австралии, Советском Союзе и ГДР. После того как Бачелет стала первой женщиной-президентом в Чили, Хериа неофициально выполняла функции первой леди, создавая связь с большей частью населения страны.
Ранее сообщалось, что в Москве на 58-м году жизни скончался отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние мужчины остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции повлияли на организм.