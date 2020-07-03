У первой женщины-президента Чили умерла мать

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Мать нынешнего верховного комиссара ООН по правам человека и экс-президента Чили Мишеля Бачелет умерла военном госпитале в возрасте 93 лет.

Анхела Хериа была видным археологом и деятелем чилийской политической и культурной жизни. В момент её кончины Бечелет находилась в Женеве. Председатель палаты депутатов Диего Паулсен выразил соболезнования и объявил минуту молчания.

Хериа попала в госпиталь в тяжёлом состоянии. Причина её смерти не сообщается.

пишет РИА Новости, когда к власти в Чили пришёл диктатор Аугусто Пиночет мужа Хериа, генерала ВВС страны Альберто Бачелета, задержали, а затем убили. Её саму вместе с дочерью также задержали и подвергли пыткам. Им пришлось отправиться в изгнание, они жили в Австралии, Советском Союзе и ГДР. После того как Бачелет стала первой женщиной-президентом в Чили, Хериа неофициально выполняла функции первой леди, создавая связь с большей частью населения страны. КакРИА Новости, когда к власти в Чили пришёл диктатор Аугусто Пиночет мужа Хериа, генерала ВВС страны Альберто Бачелета, задержали, а затем убили. Её саму вместе с дочерью также задержали и подвергли пыткам. Им пришлось отправиться в изгнание, они жили в Австралии, Советском Союзе и ГДР. После того как Бачелет стала первой женщиной-президентом в Чили, Хериа неофициально выполняла функции первой леди, создавая связь с большей частью населения страны.