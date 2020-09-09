У ЕК нет данных о контактах с Россией по поставкам вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/db30b50a-f29b-11ea-9aec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Еврокомиссия не комментирует возможность контактов с РФ о поставках российского препарата, сообщил замглавы ЕК Марош Шефчович.

По его словам, комиссия знает о приостановке в США испытаний вакцины AstraZeneca, на которую уже оформлен предзаказ Евросоюза, однако считает, что одного инцидента недостаточно для каких-либо выводов.

Я не могу предоставить какой-либо информации о контактах с российскими властями по этой теме, — сказал он во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку испытаний препарата компании AstraZeneca, заявил, что российская сторона против политизации процесса разработки вакцины против коронавируса. При этом он сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надёжна.

AstraZeneca временно прекратила тестирование своего препарата из-за появления у одного из участников исследования, который находится в Великобритании, «необъяснимой болезни». В компании намерены пересмотреть данные о безопасности. При этом допускают, что заболевание добровольца может и не иметь отношения к вакцине.