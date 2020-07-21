Twitter заблокировал аккаунт террориста из Луцка

https://static.news.ru/photo/a39175d6-cb44-11ea-98a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Twitter заблокировал аккаунт «Максим Плохой», принадлежащий террористу, захватившему заложников в автобусе на Театральной площади в украинском Луцке. Через соцсеть он выдвигал требования к представителям высших органов власти страны и правоохранительной системы.

Действие учётной записи приостановлено, — сообщается в аккаунте террориста в Twitter.

Как писал NEWS.ru, мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвигает требования к властям в Twitter. Записи появляются в аккаунте «Максим Плохой», который зарегистрирован в июле 2020 года. Автор микроблога сообщает, что вооружён, при нём есть бомбы, а одна спрятана в людном месте города. Все они взорвутся, угрожает он, если представители высших органов власти страны и правоохранительной системы не выложат в соцсети на свои страницы и на YouTube видеообращение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». Особое требование у захватчика к президенту Владимиру Зеленскому. Он требует, чтобы тот опубликовал видеообращение с текстом: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем».

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. По данным областного управления Нацполиции, в автобусе 20 человек. Очевидцы слышали выстрелы. Неизвестно, есть ли внутри автобуса пострадавшие. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен. По данным портала «Наш Луцк Life», мужчина по имени Кривошей Максим Степанович является «очень подготовленным террористом-фанатиком» и настроен он серьёзно. Силовики уже составили его психологический портрет.