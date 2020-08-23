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Тwitter снабдил меткой о дезинформации публикацию Трампа

22:26, 23 августа 2020 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публикацию президента США Дональда Трампа о голосовании по почте администрация Twitter снабдила меткой, что оно содержит вводящую в заблуждение информацию в области здравоохранения.

Как сообщает ТАСС, Трамп подверг критике призыв Демократической партии принять участие в выборах по почте. По его мнению, это может вызвать вспышку заболеваний, поскольку почтовые ящики ничем не обрабатываются.

Администрация Twitter отметила, что сообщение Трампа содержит вводящую в заблуждение информацию в области здравоохранения, которая может «отвратить избирателей от участия в голосовании». Однако твит был оставлен как «важный для обсуждения».

Twitter неоднократно помечал сообщения Трампа как нарушающие правила, которые запрещают оправдание насилия. В частности, одно из его сообщений было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. В ответ президент публично пригрозил перейти к более жёсткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов».

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил о намерении обсудить с российской стороной ситуацию в Белоруссии. По словам американского лидера, сейчас в Белоруссии «недостаточно демократии».

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