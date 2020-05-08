Турецкий футболист задушил пятилетнего сына с COVID-19

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Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий за любительский клуб «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына, который страдал от коронавирусной инфекции.

По информации Lenta.ru, в конце апреля у ребёнка диагностировали COVID-19 и госпитализировали. В больнице состояние мальчика ухудшилось — он начал задыхаться и умер.

Спустя 11 дней после трагедии 32-летний Токташ признался в убийстве.

Я положил подушку на лицо сына, пока он лежал на спине. В течение 15 минут я давил на нее, не поднимая. Мой сын все это время сопротивлялся. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку, — заявил мужчина.

В полиции отметили, что эксгумируют тело ребёнка, чтобы уточнить причину смерти. Токташу грозит пожизненных срок.

Как писал NEWS.ru, российский депутат Дмитрий Вяткин предложил запретить убийцам детей или совершившим другие особо тяжкие преступления участвовать в выборах.