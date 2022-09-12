Турецкие СМИ назвали главную тему встречи Эрдогана и Путина в Самарканде Hurriyet: в Самарканде Эрдоган предложит Путину провести встречу с Зеленским

Фото: kremlin

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде вновь предложит ему провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание Hurriyet. Еще одним пунктом повестки на встрече лидеров Турции и России будет функционирование «зернового коридора».

Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. <...> Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении [вопроса], — сказано в сообщении издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях. Они не менялись — Донбасс должен быть освобожден, также должны быть созданы условия, гарантирующие безопасность России.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с Украиной, однако чем больше он откладывается, тем сложнее будет Москве и Киеву договориться. Министр добавил, что Украина продолжает навязывать свои условия диалога.