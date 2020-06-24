Турецкая партия опубликовала план с признанием Крыма российским

https://static.news.ru/photo/509b9d82-b63d-11ea-9cc3-fa163e074e61_660.jpg Ялта, Крым Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Турецкая партия Vatan («Родина») в ходе онлайн-совещания представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором есть пункт о признании крымского полуострова территорией России.

Политическая сила считает, что положение крымских татар заметно улучшилось, с тех пор, как Крым стал российским. в домах Местные жители обеспечены бесперебойным электричеством и водой. Их язык стал официальным. Член Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек призвал властей провести переговоры с Москвой о том, чтобы стать гарантом прав крымских татар.

В этом документе также говорится о признании Республики Абхазия и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра. Кроме того, они планируют ликвидировать базы США и НАТО в регионе.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.

В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.

Как писал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на желание украинских властей потребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе предложил спросить с Киева за «разграбление Крыма».