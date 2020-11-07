Турция усилит давление на Белый дом с целью выдачи Гюлена

https://static.news.ru/photo/0f95b69e-21ac-11eb-8401-fa163e074e61_660.jpg Фетхуллах Гюлен Фото: Matt Smith/dpa/Global Look Press

Анкара продолжит добиваться от Вашингтона выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Для достижения этой цели Турция усилит давление на новую администрацию США.

Вице-президент Турции Фуат Октай пояснил, что с приходом к власти в США Джо Байдена с точки зрения Анкары ничего не меняется. Гюлен, которого считают организатором попытки госпереворота в 2016 году, по-прежнему находится в Штатах, поэтому турецкая сторона будет настаивать на его экстрадиции.

Это процесс будет продолжаться и с новым руководством страны. Мы усилим наше давление по этому вопросу, — сказал он телеканалу Kanal 7.

В результате попытки переворота в Турции погибли 250 человек и были ранены ещё 2,2 тысячи. После подавления мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, порядка 150 тысяч военных и госслужащих потеряли свои посты. Гюлен обвинения в причастности к перевороту отвергает.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден в обращении к нации пообещал американцам вернуть лидерство США в мире. При этом он не раскрыл направлений внешней политики, которую намерен проводить на посту президента США.