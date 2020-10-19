Турция пропустила в Ереван самолёт с гумпомощью от армянской общины из США

Турция пропустила в Армению через своё воздушное пространство самолёт с гуманитарной помощью, предположительно, предназначающейся для пострадавших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
Об этом РИА Новости
19 октября в 12:17 (11:17 мск) самолёт Qatar Airways с собранным армянской общиной грузом приземлился в Ереване. Власти Армении указали Европейской организации по безопасности воздушной навигации на проблемы с доставкой гумпомощи.
Как писал NEWS.ru, азербайджанские источники указывают, что Ереван под эгидой гуманитарной помощи продолжает получать оружие. В частности, в начале октября авиакомпании Atlantis Armenian Airlines и Elite Avia гражданскими бортами поставили в республику оружие и боеприпасы для противотанковых комплексов «Корнет», РСЗО и снаряды (152-мм и 122-мм) для гаубиц Д-20 и Д-30. Поставки осуществляются представителями армянской диаспоры из Европы.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.