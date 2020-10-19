Турция пропустила в Ереван самолёт с гумпомощью от армянской общины из США

https://static.news.ru/photo/059302e4-11f5-11eb-a696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция пропустила в Армению через своё воздушное пространство самолёт с гуманитарной помощью, предположительно, предназначающейся для пострадавших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Армении. Ранее уполномоченный по вопросам диаспоры аппарата армянского премьер-министра Заре Синанян заявил, что 100 тонн гуманитарного груза могли отправить из Соединённых Штатов ещё на прошлой неделе, однако Анкара запретила пролёт воздушного судна через свою территорию. Рейс должен был отбыть из Лос-Анджелеса.

19 октября в 12:17 (11:17 мск) самолёт Qatar Airways с собранным армянской общиной грузом приземлился в Ереване. Власти Армении указали Европейской организации по безопасности воздушной навигации на проблемы с доставкой гумпомощи.

Как писал NEWS.ru, азербайджанские источники указывают, что Ереван под эгидой гуманитарной помощи продолжает получать оружие. В частности, в начале октября авиакомпании Atlantis Armenian Airlines и Elite Avia гражданскими бортами поставили в республику оружие и боеприпасы для противотанковых комплексов «Корнет», РСЗО и снаряды (152-мм и 122-мм) для гаубиц Д-20 и Д-30. Поставки осуществляются представителями армянской диаспоры из Европы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.