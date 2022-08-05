Трасс предрекла Великобритании тяжелую зиму

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Предстоящая зима будет тяжелой для Великобритании, заявила в эфире телеканала Sky News министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Она также рассказала зрителям какие, на ее взгляд меры, помогут преодолеть топливный кризис.

Я знаю, что зима будет тяжелой, - сказала глава МИД Соединенного королевства.

Она добавила, что для преодоления кризиса намерена продвигать использования возобновляемых источников энергии, ресурсов Северного моря, атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.

Ранее Sky News сообщил, что 65% жителей Великобритании перестали пользоваться отоплением на фоне роста цен. Агентство Reuters предсказало Соединенному королевству перебои в подаче электроэнергии из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу. Самый напряженный период может прийтись на первую половину декабря.

Трасс борется за пост премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона. По данным СМИ, за нее готовы проголосовать по меньшей мере 60% членов Консервативной партии. Соперника Трасс – экс-главу Минфина Риши Сунака – готовы поддержать только 26% консерваторов.