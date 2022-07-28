Reuters: зимой Великобритания столкнется с перебоями в подаче электричества

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Предстоящей зимой в Великобритании возможны перебои в подаче электроэнергии из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу, пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз дочерней компании — оператора единой британской энергосистемы National Grid. Самый напряженный период может прийтись на первую половину декабря.

Несмотря на то что Великобритания не зависит от российского газа в такой степени, как остальная Европа, очевидно, что прекращение поставок газа в Европу может иметь косвенные последствия, в том числе очень высокие цены, — говорится в отчете.

Компания уже заключила контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось, для обеспечения резервного источника электроэнергии. Сам оператор единой британской энергосистемы может использовать свои инструменты для увеличения предложения на рынке, выпуская уведомления о марже электроэнергии и предупреждения о необходимости увеличения мощности.

Ранее сообщалось, что 65% жителей Великобритании перестали пользоваться отоплением на фоне роста цен. Социологи выяснили, что из-за инфляции 27% британцев перестали нормально питаться, 44% жителей начали покупать еду в более дешёвых супермаркетах, а еще столько же прекратили поездки на собственных автомобилях.

Кроме того, Bloomberg узнал, что до миллиона британцев могут оказаться в нищете в следующем году из-за продолжающегося роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине и проблемами на рынке труда. В исследовании сказано, что властям Великобритании следует готовиться к рецессии. Страна, по словам экспертов, столкнётся с наихудшими показателями инфляции за 40 лет.