Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Индию с двухдневным визитом. Они возглавили американскую делегацию, которая приехала в один из самых крупных городов страны — Ахмадабад.
В аэропорту лидера Соединённых Штатов и первую леди на красной ковровой дорожке встречал глава индийского правительства Нарендра Моди. Он обнял Трампа и заявил, что «гость — это бог»,
Из-за приезда высокопоставленных гостей в городе перекрыты основные дороги, закрыты магазины, а на крышах и балконах размещена полиция. В программе визита лидера Соединённых Штатов значилось участие в митинге на большом городском стадионе. Туда пришли десятки тысяч горожан. Многие выражали знаки любви и поддержки американскому президенту.
Кроме того, Трамп проведёт ряд официальных встреч и переговоры с местными предпринимателями, а также посетит знаменитый дворец Тадж-Махал в Агре, писал NEWS.ru.
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