https://static.news.ru/photo/ef8cf52c-5700-11ea-bc03-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Индию с двухдневным визитом. Они возглавили американскую делегацию, которая приехала в один из самых крупных городов страны — Ахмадабад.

В аэропорту лидера Соединённых Штатов и первую леди на красной ковровой дорожке встречал глава индийского правительства Нарендра Моди. Он обнял Трампа и заявил, что «гость — это бог», передаёт Strana.ua. Вокруг политиков танцевали люди в национальных нарядах и играли музыканты.

Из-за приезда высокопоставленных гостей в городе перекрыты основные дороги, закрыты магазины, а на крышах и балконах размещена полиция. В программе визита лидера Соединённых Штатов значилось участие в митинге на большом городском стадионе. Туда пришли десятки тысяч горожан. Многие выражали знаки любви и поддержки американскому президенту.

Кроме того, Трамп проведёт ряд официальных встреч и переговоры с местными предпринимателями, а также посетит знаменитый дворец Тадж-Махал в Агре, писал NEWS.ru.