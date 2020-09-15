Трамп заявил, что ещё пять стран готовы нормализовать отношения с Израилем

https://static.news.ru/photo/c323f956-f776-11ea-bb94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё пять стран могут подписать соглашение с Израилем о нормализации отношений. Называть эти страны он не стал.

Есть много стран, готовых присоединиться. Мы очень далеко продвинулись с пятью дополнительными странами, — цитирует Reuters Трампа.

В августе Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений в рамках так называемого Авраамского договора. В совместном с США трёхстороннем заявлении говорится, что Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на Западном берегу Иордана. Позже соглашение о нормализации отношений с Израилем подписал Бахрейн. Палестинское же руководство объявило о неприятии и осуждении этого документа.

Как писал NEWS.ru, США в ходе переговоров о нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами пообещали Абу-Даби не поддерживать как минимум до 2024 года распространение израильской юрисдикции на территории на Западном берегу реки Иордан.

Трамп объявил о достижении соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем в августе. Стороны условились продолжать прилагать усилия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и начать сотрудничать в разработке вакцины от COVID-19.