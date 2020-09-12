Токаев пригласил Си Цзиньпина в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.
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В свою очередь китайский дипломат передал президенту Казахстана устное послание от председателя КНР. Си Цзиньпин через Ван И заверил Токаева, что Астана является важнейшим партнёром для Пекина в регионе.
9 сентября Токаев подписал указ о создании в Казахстане Министерства по чрезвычайным ситуациям, передавал NEWS.ru. Как следует из текста документа, новому ведомству будут переданы некоторые полномочия трёх других министерств — внутренних дел, национальной экономики, а также индустрии и инфраструктурного развития.
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