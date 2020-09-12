Токаев пригласил Си Цзиньпина в Казахстан

https://static.news.ru/photo/4b90a9dc-f507-11ea-821d-fa163e074e61_660.jpg Ван И и Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщается на официальном сайте Токаева. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, а также совместные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Токаев позитивно оценил динамику и дружественный характер отношений Астаны и Пекина. Президент Казахстана попросил Ван И передать приглашение посетить республику председателю Китая Си Цзиньпину.

В свою очередь китайский дипломат передал президенту Казахстана устное послание от председателя КНР. Си Цзиньпин через Ван И заверил Токаева, что Астана является важнейшим партнёром для Пекина в регионе.

9 сентября Токаев подписал указ о создании в Казахстане Министерства по чрезвычайным ситуациям, передавал NEWS.ru. Как следует из текста документа, новому ведомству будут переданы некоторые полномочия трёх других министерств — внутренних дел, национальной экономики, а также индустрии и инфраструктурного развития.