В Казахстане создано собственное МЧС

https://static.news.ru/photo/ad2ccd04-f2ac-11ea-88cb-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: AkordaPress/facebook.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании в республике министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как сказано в документе, решение принято «в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления», передаёт ТАСС.

Как следует из текста указа, новому ведомству будут переданы некоторые полномочия трёх других министерств — внутренних дел, национальной экономики, а также индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов предложил создать министерство пропаганды. Он указал на то, что сейчас в РФ нет ни одного официального государственного органа, отвечающего за это направление.