The Hill: США ускорились с обучением украинских военных The Hill: США в Европе ускоряют обучение украинских военных использованию оружия Запада

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Военнослужащие США нарастили темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, поставляемых Киеву. Речь идёт, в частности, о радарах, гаубицах и ударных беспилотниках, сообщает американское издание The Hill со ссылкой на представителей Пентагона.

Сейчас в Европе обучение проходят сотни украинских военных. Уже научились обращаться с гаубицами M777 более 220 военных Украины.

Ещё 20 украинских солдат в воскресенье завершили недельный курс обучения использованию новейшего беспилотника Phoenix Ghost, 121 такой аппарат отправили на Украину, — уточняет издание.

Более 50 украинцев приступят к курсам на текущей неделе. В США ожидают, что обученные украинские военные смогут передать навыки коллегам после возвращения на родину, добавили в The Hill.

Ранее стало известно, что США пытаются заставить европейские страны отказаться от развития собственного военно-промышленного комплекса и покупать оружие у американских военных компаний, сообщил в беседе с NEWS.ru коммерческий директор «Арсенала Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, благодаря конфликту на Украине эта задача стала вполне выполнимой, при том, что США долго душили оборонный комплекс Европы.