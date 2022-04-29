Стало известно, как Украина сыграла на руку США против ЕС Военный эксперт Леонков: кризис на Украине нужен США, что "задушить" европейский ВПК

Фото Mark Allen Johnson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты пытаются заставить европейские страны отказаться от развития собственного военно-промышленного комплекса и покупать оружие у американских военных компаний, сообщил в беседе с NEWS.ru коммерческий директор «Арсенала Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, благодаря конфликту на Украине эта задача стала вполне выполнимой.

Американцам, когда они вошли в мировой экономический кризис, который осложнялся пандемией, нужно было сделать ставку на той промышленности, которая находится непосредственно на территории США, чтобы начать своё экономическое возрождение и залатать те дыры, которые появились за время кризиса. Единственный вид полностью своей промышленности у США — это ВПК, и была у них такая задумка, чтобы Европа больше покупала их вооружение и отказывалась от своего оборонного комплекса, собственно за исключением Франции и в меньшей мере Германии. И у них это получилось, — сказал Леонков.

По словам эксперта, США долго «душили» европейский оборонный комплекс, экс-президент Дональд Трамп настаивал на том, чтобы все западные страны финансово вкладывались в развитие НАТО. Но все эти взносы шли на приобретение исключительно американского вооружения. Однако этот процесс шёл с трудом, некоторые страны сопротивлялись, к примеру, Франция. Но большинство государств смирилось с этой ситуацией. И не последнюю роль здесь сыграла ситуация на Украине.

То, что сейчас происходит на Украине, — это уникальная вещь, которая позволяет решить эту задачу гораздо проще. Главный лозунг в США сейчас — «больше оружия Украине» и не важно, что там гибнут люди, так даже лучше. Главное — чтобы поставки оружия в Украину и Европу не прекращались, — заключил Леонков.

Он отметил, что американские военные компании в этой ситуации получают значительные дивиденды.

Ранее обозреватель портала Rebelión Уильям Робинсон заявил, что доходы американских компаний военно-промышленной отрасли резко увеличились в условиях кризиса на Украине. По словам социолога, большинство военных предприятий США будут подталкивать к эскалации вооружённого конфликта, так как их акции и объёмы производства в сложившейся обстановке продолжат расти.