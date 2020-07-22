Тест Болсонару на коронавирус вновь дал положительный результат

https://static.news.ru/photo/302fbd6a-cc24-11ea-9759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бразильский президент Жаир Болсонару в третий раз сдал тест на COVID-19, он вновь дал положительный результат. О заражении коронавирусом бразильского лидера стало известно две недели назад.

Тест, сделанный президентом накануне, 21 июля, показал положительный результат, — цитирует портал G1 сообщение президентской администрации.

В нём также уточняется, что Болсонару «по-прежнему находится в добром здравии, за ним наблюдают медики». С тех пор, как президенту поставили диагноз, он работает в своей резиденции Паласио-да-Альворада, не посещая публичные мероприятия.

Как писал NEWS.ru, представители Бразильской ассоциации прессы собираются подать в суд на Жаира Болсонару. 7 июля президент во время пресс-конференции рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Таким образом, как заявили в ассоциации, он подверг журналистов опасности. Глава государства, как и другие присутствующие, был в маске. Однако дистанция между участниками мероприятия не соблюдалась. В один момент политик отошёл от представителей прессы и снял маску. Таким образом он хотел показать собравшимся, что хорошо себя чувствует. В ассоциации подчеркнули, что Болсонару, зная о своём заражении, продолжил действовать преступным образом и подвергать риску безопасность людей. Он нарушил режим, рекомендованный врачами, и пригласил журналистов, чтобы лично сообщить о болезни.