Террористы в Идлибе доставили к фронту ракеты с отравляющими веществами

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) перебросили к линии соприкосновения с сирийской армией ракеты, боеголовки которых начинены отравляющими веществами, сообщает государственное агентство SANA. Эти боеприпасы планируют использовать, чтобы организовать провокацию, обвинив сирийскую армию в использовании химоружия.

Две машины были отправлены в направлении одной из деревень, захваченных «Джебхат ан-Нусрой» в долине аль-Габ. Ещё четыре ракеты на машине скорой помощи доставили в поселение Ихсим в Джабаль Завися, — сообщил источник.

По данным собеседников агентства, боеголовки начинили хлором и зарином. Ими планируют обстреливать контролируемый ими же район города Джсир аш-Шугур и поселение Бадама.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии военнослужащие США убили трёх мирных жителей. Во время десантирования они открыли огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам.