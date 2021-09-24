Военные США убили трёх мирных жителей в Сирии и увезли несколько человек

На северо-востоке Сирии военнослужащие США убили трёх мирных мирных жителей. Во время десантирования они открыли огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам. Об этом сообщает агентство SANA.

Антитеррористическая операция проходила утром 26 сентября при участии бойцов курдских формирований из «Демократических сил Сирии». Аналогичная операция до этого также была проведена в двух других населённых пунктах. Оттуда нескольких мирных жителей увезли в неизвестном направлении. Американское командование не комментирует эти инциденты.

Ранее подразделение российских вооружённых сил развернуло на территории сирийского Телль-Тамра колонну международной коалиции во главе с американскими военными. Военные из РФ дежурили на трассе М4 в провинции Хасеке. Они зафиксировали движение патруля коалиции, в составе которого были бронеавтомобили MaxxPro и Oshkosh M-ATV с американскими флагами.

Представители армии США совершали перемещение без предварительного уведомления российских военных. Тем самым они нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций.