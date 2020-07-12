Темп прироста случаев заражения коронавирусом вырос в Японии

https://static.news.ru/photo/38affb14-c457-11ea-8a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

За прошедшие сутки в Японии коронавирус официально подтвердили у 407 человек. Накануне сообщалось о 384 случаях инфицирования COVID-19 в стране. При этом в Токио, где зафиксировано 206 случаев, число заражений превышает отметку 200 уже четвёртый день подряд.

Около 65% заражений в столице зафиксировано среди людей в возрасте 20-30 лет, 44 инфицированных недавно посещали бары и развлекательные заведения. Пути передачи вируса не удалось отследить у 92 человек, — цитирует ТАСС сообщение Минздрава Японии.

Власти страны подчёркивают, что эта статистика не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации, и связывают рост числа заболевших с увеличением проводимых тестов.

За весь период пандемии общее количество инфицированных коронавирусом, включая пассажиров и экипаж лайнера Diamond Princess, достигло в Японии 22 703 человек. От инфекции скончались 996 человек, выздоровели — 18,6 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, власти Окинавы сообщили о выявлении коронавируса у нескольких военнослужащих США, которые дислоцированы на юге Японии. Точное число инфицированных не называется, однако речь может идти о более чем 50 бойцах. На данный момент заражённые находятся на базе Кэмп Хансэн и на авиабазе Футэмма. Общее число заразившихся коронавирусом среди военнослужащих достигло 148 человек. В связи с этим военное командование морской пехоты США в Японии решило вернуть ограничения для личного состава. Так, им запретили использовать общественный транспорт, кроме специального такси. Также им ограничили выходы за пределы баз для посещения кафе и ресторанов.