Танкеры с СПГ в Красном море стали отклоняться от маршрутов Bloomberg: танкеры с СПГ меняют маршруты в Красном море из-за атак хуситов

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Танкеры со сжиженным природным газом отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, сообщает Bloomberg со ссылкой на ресурсы по мониторингу судоходства. Агентство отмечает, что сейчас остается неизвестным, все ли суда перенаправили из-за сложившейся ситуации в Красном море.

С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию, — говорится в сообщении.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого мировые компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов ранее заявил, что торговые суда могут использовать Северный морской путь вместо Красного моря в целях обеспечения безопасности экипажей. Дипломат объяснил, что иностранные компании могут использовать Севморпуть для транспортировки грузов, что возможно при соблюдении требований Полярного кодекса, а также соответствующих положений российского законодательства.