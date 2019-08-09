https://static.news.ru/photo/b7f1d0ec-bc37-11e9-8adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Украины

Танкер Mria под украинским флагом, который обыскали в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management.

Информация об этом размещена на портале европейской информационной системы Equasis , публикующей данные по безопасности мореплавания.

Зарегистрированная в Киеве фирма Felina Development владеет судном с июня 2018 года. До этого им владела российская компания «ИнвестТрансГрупп», оно носило имя Vilga.

Прокуратура Автономной Республики Крым, находящаяся в подчинении Киева, провела обыск на танкере Mria в Херсоне, писал News.ru. Причиной проверки стало посещение Севастополя.