Танкер Mria под украинским флагом, который обыскали в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management.
Информация об этом размещена на портале европейской информационной системы
Зарегистрированная в Киеве фирма Felina Development владеет судном с июня 2018 года. До этого им владела российская компания «ИнвестТрансГрупп», оно носило имя Vilga.
Прокуратура Автономной Республики Крым, находящаяся в подчинении Киева, провела обыск на танкере Mria в Херсоне, писал News.ru. Причиной проверки стало посещение Севастополя.