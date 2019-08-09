https://static.news.ru/photo/4397c466-bbda-11e9-963e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Прокуратура Автономной Республики Крым, находящаяся в подчинении Киева, провела обыск на танкере «Мария» в Херсоне. Причиной проверки стало посещение судна Севастополя.

По версии украинских следователей, танкер занимается поставкой топлива для российского Черноморского флота.

В украинском ведомстве полагают, что в 2015 году судно под названием «Вилга» поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь. При этом экипаж якобы нарушил наложенный Киевом запрет на заход в порты Крыма, сообщает РИА Новости .

По данным сайта vesselfinder.com, танкер «Вилга» был переименован. В настоящее время судно носит имя «Мрия» и ходит под флагом Украины.

Ранее News.ru писал о том, что российское судно Neyma было задержано СБУ за блокировку украинских кораблей в порту Измаил. Танкер зашёл в порт под именем Nike Spirit. Украинские пограничники заметили, что его номер совпадает с номером Neyma. Российская сторона заявила о незаконности задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию.