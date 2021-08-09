Талибы установили контроль над основными районами провинции Тахар

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) установили контроль над основными районами административного центра северо-восточной афганской провинции Тахар. Об этом сообщает телеканал TOLO News.
Отмечается, что речь
Ранее отряды сил специального назначения Афганистана начали операцию по выдворению боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) из города Кундуз. Спецназ смог очистить от боевиков одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Также военные восстановили контроль над офисом национального радио и телевидения.
В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.