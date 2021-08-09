Талибы установили контроль над основными районами провинции Тахар

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) установили контроль над основными районами административного центра северо-восточной афганской провинции Тахар. Об этом сообщает телеканал TOLO News.

Отмечается, что речь идёт о городе Талукан. По данным телеканала Sky News Arabia, административный центр провинции Тахар полностью перешёл под контроль талибов. Официальные афганские лица пока не комментировали эту информацию.

Ранее отряды сил специального назначения Афганистана начали операцию по выдворению боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) из города Кундуз. Спецназ смог очистить от боевиков одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Также военные восстановили контроль над офисом национального радио и телевидения.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.