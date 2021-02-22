Суд в Израиле засекретил расследование экологической катастрофы

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Суд в Хайфе запретил публиковать итоги расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля, из-за которой нефтепродукты загрязнили более 160 км пляжей.

Запрет на разглашение информации о расследовании будет длиться семь дней, сообщает телеканал Reshet 13. В решении суда отмечается, что запрещено публиковать любые детали, которые могут помочь идентифицировать подозреваемых, включая названия морских судов и информацию о их портах назначения и отбытия. Расследование ведёт отдел защиты морской среды Министерства экологии.

Около 160 км побережья Средиземного моря от Рош-Ханикра до Ашкелона оказались загрязнены нефтепродуктами после шторма. Эксперты полагают, что из-за стихии в море могло перевернуться нефтеналивное судно. Масляные пятна обнаружены в 200-500 метрах от берега в районе Хайфы. Инцидент привёл к гибели животных, одной из жертв стал 10-метровый кит, чьё тело нашли между Ашдодом и Ашкелоном. На пляжах Израиля в связи с катастрофой запрещены купание и занятия сёрфингом.

Израильские СМИ сообщали, что несколько волонтёров, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы, попали в больницу с симптомами отравления токсичным веществом.

Ранее NEWS.ru сообщал о разливе нефтепродуктов в бухте Находка в Приморском крае РФ. Предположительно, они могли быть сброшены с иностранного судна.