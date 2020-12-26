В бухте Находка произошёл разлив нефтесодержащих отходов

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В бухте Находка в Приморье произошёл разлив нефтесодержащих отходов. Предположительно, они могли быть сброшены с иностранного судна.

Поступило сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз» были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы городской администрации.

По данным источника, на месте работают специалисты, они ликвидируют загрязнение. Уже собрано свыше тысячи литров маслянистой жидкости, при этом общая площадь загрязнения не уточняется. Отмечается, что на месте разлива установлены боновые заграждения в два ряда по 150 метров — это барьеры, препятствующие распространению нефтепродуктов по поверхности воды. За ограждениями следов разлива не обнаружено.

Причины случившегося достоверно неизвестны, выяснением обстоятельств инцидента занимается Росприроднадзор. Кроме того, готова подключиться и транспортная прокуратура, но, по словам её представителя, необходимости в этом пока нет.

В случае установления факта загрязнения акватории судном к проверке подключится Находкинская транспортная прокуратура, в отношении виновников будет принят весь комплекс мер реагирования, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ, режим «чёрного неба» объявили в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке. Промышленным предприятиям порекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

В 2020 году в России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха за последние 16 лет. Самая неблагоприятная ситуация в Самарской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. За девять месяцев текущего года зафиксировано втрое больше случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы по сравнению с 2019 годом и на треть превышен показатель десятилетней давности.