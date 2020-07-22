Суд изберёт меру пресечения террористу из Луцка 23 июля

https://static.news.ru/photo/7d2f74d4-cbfc-11ea-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

44-летнему жителю Украины Максиму Кривошу, который захватил заложников в Луцке Волынской области, сейчас объявят о подозрении. 23 июля суд изберёт ему меру пресечения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба управления Нацполиции Волыни.

Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас он помещён в изолятор временного содержания, — говорится в сообщении.

Полиция и Служба безопасности Украины уже открыли уголовные производства. Отмечается, что сведения о факте преступления внесены в реестр по ч. 2 ст.147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

О захватчике известно, что он страдает психическим расстройством и несколько лет был волонтёром в зоозащитном приюте. Мужчина также является автором книги «Философия преступника», которая вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь, писал NEWS.ru.