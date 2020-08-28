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Су-27 перехватил очередной американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

19:24, 28 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил РФ перехватил самолёт-разведчик RC-135 над Чёрным морем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России. Перехваченное воздушное судно принадлежало ВВС США. Как уточнили российские военные, самолёт, приближавшийся к государственной границе РФ, засекли средства контроля над нейтральными водами. Су-27 из состава сил Южного военного округа поднялся в воздух для опознания цели и недопущения нарушения госграницы. В итоге свою задачу истребитель выполнил полностью.

21 августа на перехват американского разведчика над Чёрным морем вылетал истребитель Су-30М, писал NEWS.ru. 16 августа к воздушному пространству России в южном регионе приближался самолёт ВВС Италии. Днём ранее российский Су-27 поднимался в воздух для перехвата над Чёрным морем американского EP-3E ARIES II.

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