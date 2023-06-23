«Стучать было некому»: друг создателя «Титана» о причинах взрыва батискафа Анатолий Сагалевич рассказал NEWS.ru, о чем он предупреждал Поля Анри-Наржоле и могли ли туристы стучать по корпусу подлодки

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Накануне в Атлантике были обнаружены обломки пропавшего батискафа «Титан». Береговая охрана США подтвердила гибель пятерых членов экипажа. Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН и друг создателя «Титана» Поля Анри-Наржоле Анатолий Сагалевич полагает, что взрыв внутри подводной лодки произошел из-за того, что она была неверно спроектирована. Можно ли было избежать катастрофы и как именно погибли все пассажиры, Сагалевич рассказал в интервью NEWS.ru.

Почему взорвался батискаф

— Анатолий Михайлович, в чем вы видите причины произошедшей катастрофы?

— Взрыв внутри батискафа произошел потому, что аппарат был спроектирован непрофессионально и без соблюдения общепринятых правил, которые изложены в руководствах классификационных обществ мира. Создатели «Титана» просто ими пренебрегли и использовали материалы, которые категорически нельзя применять.

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Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Анатолий Сагалевич, проектировавший аппараты «Мир», назвал недочеты конструкции «Титана»

Например, углепластик (полимерный композит, состоящий из углеволокна и термостойких волокон. — NEWS.ru). Он не держит многоцикловых нагрузок. Очевидно, что металл был бы в данном случае более практичным, хотя корпуса из него время от времени тоже надо проверять. Углепластик очень хрупкий, поэтому при сильном напряжении корпус батискафа из этого материала ослабевает, а при взрыве просто превращается в порошок.

Все это должно проходить множество проверок. Допустим, когда мы строили «Миры», все сферы испытывались в камерах высокого давления до 720 атмосфер (соответствует погружению на глубину 7200 метров. — NEWS.ru). Обычно мы давали 20 циклов и одновременно проверяли напряжение сферы в 60 точках с помощью специально наклеенных датчиков. Это серьезное дело, поэтому подходить к нему надо обстоятельно.

— То есть все дело в халатности строителей «Титана»?

— Это просто отсутствие профессионализма. Его создатель Наржоле — хороший пилот, один из лучших в мире. Но в плане создания конструкции он, конечно, слабоват. Я его об этом предупреждал.

«Я предостерегал Поля-Анри Наржоле»

— Между вами был разговор? Расскажите, о чем вы его предупреждали.

— Наржоле — мой давнишний друг. Мы с ним были знакомы с 1990 года. Он был опытным пилотом, в молодости служил на подводной лодке во Франции. Он спускался к «Титанику» 37 раз, а я — 57 раз. Мы обсуждали это, он мне говорил: «Толя, ты меня обогнал».

Фото: VINCENT MICHEL/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org Поль-Анри Наржоле был одним из создателей «Титана» и погиб при взрыве на его борту

Пять лет назад, выступая в одном из французских музеев, Наржоле рассказал, что его приглашают строить аппарат для таких погружений с туристами к обломкам «Титаника». Я тогда первым делом поинтересовался у него, какой там корпус. Он сказал, что эллипсообразный. Я спросил, с цилиндрической ли частью, на что получил положительный ответ. Тогда я предупредил его, что на большую глубину все-таки лучше всего в шарике погружаться, потому что это самая прочная конструкция. Я предостерегал его, чтобы он был осмотрительнее в этом деле. «Там большие деньги, Толя», — ответил Наржоле.

Но, понимаете, крупные суммы ничего не решают. Люди заплатили $250 тысяч, а «Титаник» так и не увидели...

Как именно погибли пассажиры «Титана»

— Что пережили пассажиры «Титана» в момент взрыва?

— Корпус схлопнулся, после этого все находящиеся внутри туристы мгновенно погибли. Когда я узнал о том, что связь пропала, а батискаф не всплыл, сразу понял: случилось что-то плохое. Обычно, если с батискафом, который находится на глубине, случается что-то, люди внутри дают о себе знать и стучат по корпусу. Для этого можно использовать гаечный ключ.

— Но на третий день поисков сообщили, что с глубины раздавались звуки, которые якобы зафиксировал гидролокатор. Правда, позже было объявлено, что он уловил «обычный шум океана». Что это все-таки были за стуки?

— Стучать там было некому, все погибли в один момент. Возможно, это была чья-то выдумка, чтобы оправдать ситуацию. Я сразу понял, что всё...

Кстати, взрыв был зафиксирован раньше [чем о нем сообщили официально], но об этом не писали и держали в секрете. Буквально на следующий день после пропажи «Титана» я получил сообщение от Джеймса Кэмерона (Сагалевич помогал режиссеру «Титаника» в съемках подводных сцен. — NEWS.ru). Он выразил мне соболезнования, потому что знал о нашей дружбе с Наржоле, и написал, что аппарат взорвался. Видимо, американский флот об этом не сообщал, так как думал, что он все-так выплывет, или еще по какой-то причине. По крайней мере, Джеймс об этом знал.

Какие недостатки были у «Титана»

— А почему у «Титана» не было датчика слежения?

Фото: OceanGate Expeditions/XinHua/Global Look PressПодводный аппарат «Титан» был построен непрофессионально, уверен Анатолий Сагалевич Фото: OceanGate Expeditions/XinHua/Global Look PressПодводный аппарат «Титан» был построен непрофессионально, уверен Анатолий Сагалевич

— Это вообще безобразие. На всех аппаратах «Мира» стоят гидроакустические маяки, что дает возможность отслеживать движение аппарата каждую минуту. Пилот внутри все видит. Также на судне, которое погружает батискаф, его отслеживает, знают, где оно находится. А здесь они работали практически вслепую.

Такие гидроакустические маяки необходимы, чтобы отслеживать движение судна в толще воды каждый миг, это самая точная навигация. У них этой системы не было. Батискаф не крепится на какой-то трос, течения могут его уносить на дальние расстояния. Вот и «Титан» унесло...

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