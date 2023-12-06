Страны G7 введут запрет на алмазы из России Reuters: страны G7 введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года

Страны G7 введут запрет на алмазы из России, он вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита лидеров «Большой семерки». При этом уточняется, что запрет не распространится на промышленные алмазы.

Также G7 введет поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран. Данные ограничения начнут действовать, ориентировочно, с марта 2024 года. Кроме того, с 1 сентября «семерка» намерена создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов.

В конце ноября агентство AFP писало, что запрет на продажу алмазов из России утвержден Еврокомиссией. Отмечалось, что после этого она направит соответствующий документ на рассмотрение странам — членам ЕС.

Также сообщалось, что что 12-й пакет санкций против России нацелен в том числе на то, чтобы урезать доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. В частности, Брюссель намерен запретить российские алмазы. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.