Столтенбергу дадут еще один год поуправлять НАТО Euractiv: Столтенбергу продлят срок пребывания на посту генсека НАТО на год

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу могут продлить срок пребывания на своем посту еще на один год, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в Альянсе. По их словам, эта информация может быть объявлена 28 июня. Официально полномочия главы НАТО должны завершиться осенью 2023 года.

Небезопасно менять капитана во время шторма, — объяснил высокопоставленный чиновник.

По словам дипломатов, продление срока полномочий Столтенбергу даст НАТО больше времени для поддержки Украины вместо того, чтобы погружаться во внутренние дебаты. Собеседники издания утверждают, что если бы контрнаступление ВСУ началось раньше, то сейчас военные действия могли бы достичь переломного момента и дать Киеву преимущество к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники уже сообщал, что Столтенберг может остаться на своем посту еще на год, поскольку страны Североатлантического блока не могут выбрать его преемника. По данным собеседника агентства, продление срока полномочий позволит выбрать на должность человека после того, как в 2024 году в ЕС пройдут выборы и «освободятся» новые потенциальные кандидаты.