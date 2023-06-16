Стало известно о возможном продлении полномочий генсека НАТО Bloomberg: полномочия Столтенберга в НАТО могут продлить из-за отсутствия преемника

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на год, поскольку страны Североатлантического блока не могут выбрать его преемника, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным собеседника агентства, продление срока полномочий позволит выбрать на должность человека после того, как в 2024 году в ЕС пройдут выборы и «освободятся» новые потенциальные кандидаты.

Норвежский телеканал NRK прежде уверял, что президент США Джо Байден в начале июня просил Столтенберга остаться на посту в НАТО еще на один год.

США и другим союзникам стало ясно, что нет согласия по поводу того, кто должен быть следующим генеральным секретарем, — подчеркивается в публикации.

Столтенберг должен был покинуть пост в Альянсе 1 октября 2022 года. При этом в марте 2022 года лидеры стран НАТО на саммите организации решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

Ранее издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Вашингтон намеревался убедить Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Сунак начал продвигать идею о новом назначении для Уоллеса на недавнем саммите «Большой семерки» в Хиросиме.