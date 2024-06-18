Стало известно, зачем Франция заключила военное соглашение с Арменией Политолог Перенджиев: Франция мешает созданию коридора «Север — Юг»

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Франция активизировалась на Южном Кавказе, чтобы противодействовать созданию чрезвычайно выгодного для России коридора «Север — Юг» и исключить присоединение Армении к этому проекту, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Армения же открыто переходит на сторону врагов России, хотя пока формально остается союзником Москвы по ОДКБ.

Ереван де-юре дружественное государство для России, а де-факто враждебное. Власти этой страны налаживают отношения с Францией — одной из самых активных стран НАТО, претендующей на лидерство в европейском антироссийском блоке. Париж пытается помешать созданию коридора «Север — Юг» и присоединению Армении к этому проекту. На Западе понимают, что коридор стал новой экономической моделью, к которой там не имеют никакого отношения. А это экономический фундамент для формирования того самого многополярного мира, к которому стремится Россия, — сказал Перенджиев.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон пытается поддерживать конфликтные отношения между Баку и Ереваном, помешать мирному договору и проведению границы.

Они не о Карабахе беспокоятся. Они хотят зажечь пожар на Кавказе, который лежит рядом с Россией. Главная цель — создание на территории Армении баз НАТО и США. Для этого они вытесняют вооруженные структуры России, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Армения и Франция подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок CAESAR. Такие же САУ Париж поставляет Киеву. Контракт подписан во время визита главы Минобороны Армении Сурена Папикяна в Париж. Он встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню на выставке военной техники Eurosatory 2024.