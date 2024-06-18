Армения получит от Франции самоходные гаубицы CAESAR вслед за Украиной Минобороны Франции: Армения закупит самоходные гаубицы CAESAR

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Армения и Франция подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок CAESAR, сообщил в соцсети X министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню. Такие САУ Париж поставляет Киеву.

Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны… Новая важная веха — подписание контракта на приобретение пушек CAESAR, — сообщил Лекорню.

Контракт подписан во время визита главы Минобороны Армении Сурена Папикяна в Париж. Он встретился с французским коллегой на выставке военной техники Eurosatory 2024. Беседу двух министров Лекорню назвал «теплой и продуктивной».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что страны коллективного Запада подтолкнули Армению к заморозке участия в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ, в свою очередь, продолжает планомерно наращивать свой потенциал, но оставляя Ереван позади.

Галузин подчеркнул, что полноформатное участие Еревана в ОДКБ отвечает «чаяниям армянского народа», а также способствует поддержанию мира и стабильности на Южном Кавказе. При этом власти республики под давлением Запада все чаще выступают с осуждением организации. Замглавы МИД назвал подобную критику неконструктивной и недальновидной.