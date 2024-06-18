МИД РФ: Армения пошла на заморозку участия в ОДКБ по указке Запада

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Страны коллективного Запада подтолкнули Армению к заморозке участия в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил KP.RU замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, ОДКБ, в свою очередь, продолжает планомерно наращивать свой потенциал, оставляя Ереван позади.

Что бы ни обещали западники, подтолкнувшие армянские власти к «заморозке» участия в организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет. Работа по наращиванию потенциала ОДКБ планомерно движется, оставляя Ереван позади, — объяснил замминистра иностранных дел.

Галузин подчеркнул, что полноформатное участие Еревана в ОДКБ отвечает «чаяниям армянского народа», а также способствует поддержанию мира и стабильности на Южном Кавказе. При этом власти республики под давлением Запада все чаще выступают с осуждением организации. Замглавы МИД назвал подобную критику неконструктивной и недальновидной.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выходит из ОДКБ. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа Еревана внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что Армения решит, когда уйдет.