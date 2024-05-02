Стало известно, передаст ли Турция комплексы С-400 Украине Минобороны Турции не станет передавать Украине ЗРК С-400

Фото: МО РФ

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не планирует передавать свои системы С-400 третьим странам, включая Украину, сообщает телеканал CNN Türk. Он отметил, что зенитно-ракетные комплексы российского производства останутся в Турции.

Мы не собираемся никому передавать наши системы С-400, — сказал Гюлер.

Ранее сообщалось, что над территорией Запорожской области создается защитный купол противовоздушной обороны с использованием комплексов С-300, «Панцирь» и других систем. В данной области фиксируется активное радиоэлектронное и огневое противодействие ВСУ.

Также известно, что в рамках противодействия используются ЗРК «Бук-М2», отличающиеся высокой мобильностью. Данные комплексы предназначены для поражения самолетов и вертолетов противника, а также способны перехватывать ракеты, управляемые авиабомбы и другие летательные объекты. Для подавления беспилотников используются системы «Панцирь».

Кроме того, США хотят получить от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35A Lightning II, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российского ЗРК С-400. Аппараты уже шесть лет простаивают в ангарах и ежемесячно проходят технический осмотр.