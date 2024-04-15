Стало известно о планах Армении принять нелегалов из Великобритании Times: Великобритания договаривается с Арменией о размещении нелегалов

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Великобритания начала переговоры с четырьмя странами, которые могут принять высылаемых из королевства нелегальных мигрантов, сообщает The Times. Согласно документам британского МИД, которые оказались в распоряжении газеты, вопрос обсуждается с Арменией, Ботсваной, Кот-д’Ивуаром и Коста-Рикой.

С этими государствами Лондон намерен заключить соглашение по аналогии с тем, которое ранее было достигнуто с Руандой. Также поднимался вопрос о сотрудничестве с Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу и Эквадором, однако в МИД королевства пришли к выводу, что власти этих стран будут не сильно в нем заинтересованы.

Кроме того, у Великобритании есть резервный список африканских стран, в который попали Ангола, Кабо-Верде, Танзания, Того, Сенегал и Сьерра-Леоне. С ними Лондон может начать диалог. В то же время Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались от контактов по вопросу мигрантов.

В The Times напомнили, что Британия в течение полутора лет ищет страны, которые выразили бы готовность принять нелегальных мигрантов, высылаемых из Соединенного Королевства. Премьер-министр Риши Сунак рассчитывал заключить соглашения еще осенью 2023 года, однако процесс остановился, так как власти страны пока не смогли отправить ни одного мигранта в Руанду.

Ранее глава парламентской фракции бывшей правящей партии «Право и справедливость» в Сейме Мариуш Блащак заявил, что современная миграционная политика Евросоюза имеет катастрофические последствия для государств-членов. По его словам, она открывает «дорогу террористическим актам».