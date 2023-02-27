Стало известно, когда Киев принудят к переговорам с Москвой Bild: осенью Запад принудит Киев к переговорам в случае неудач в зоне СВО

Фото: Министерство обороны Украины

Западные страны намерены принудить Киев к мирным переговорам с Москвой осенью в случае неудач в зоне СВО, пишет Bild со ссылкой на источники. По данным издания, политики европейских стран уже обсуждают ультиматум для украинского лидера Владимира Зеленского, однако готовы дать Украине шанс для контрнаступления.

И в США, и в Германии спорят о том, что Украине нужно дать шанс отбить до осени как можно больше занятых территорий. Если сделать это не удастся или удастся частично, следует усилить давление на Киев с целью переговоров с Кремлем, — сказано в публикации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что время для начала переговоров по Украине не наступило. По его словам, российская сторона принимает только одну форму переговорного процесса, которая предполагает безоговорочную капитуляцию оппонентов Москвы. Тем не менее Шольц подчеркнул, что намерен убедить президента России Владимира Путина в необходимости переговоров, которые приведут к «приемлемым и правильным результатам для Украины».

В свою очередь, замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что переговоры по Украине могут состояться, если Киев и Запад сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов. Он уточнил, что Москва готова достичь свои цели путем дипломатии, однако в Киеве заняли «абсолютно неконструктивную позицию», заявляя о желании нанести России военное поражение.