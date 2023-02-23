В МИД России назвали условие для переговоров по Украине Замглавы МИД РФ Галузин: переговоры по Украине возможны, если Запад и Киев сложат оружие

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Михаил Галузин

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что переговоры по Украине могут состояться, но для этого Киев и Запад должны «сложить оружие». Обсуждение мира на Украине пройдет с учетом новых геополитических реалий, отметил дипломат в интервью ТАСС.

Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие. После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий, — подчеркнул Галузин.

Он уточнил, что Москва готова достичь свои цели путем дипломатии, однако в Киеве заняли «абсолютно неконструктивную позицию», заявляя о желании нанести России «военное поражение на поле боя». На Украине и на Западе должны трезво воспринимать сложившиеся геополитические реалии, считает представитель МИД.

Ранее Галузин заявил, что поставки странами Запада вооружения Киеву будут неминуемо приводить к эскалации конфликта на Украине. Он рекомендовали партнерам переориентировать свои усилия на работу с США и другими странами НАТО, которые продолжают расширять номенклатуру поставок вооружений.