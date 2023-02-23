В МИД России раскрыли важную причину эскалации конфликта на Украине МИД РФ: поставки Киеву вооружения будут неминуемо приводить к эскалации конфликта

Фото: МО РФ

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин предположил, что поставки странами Запада вооружения Киеву будут неминуемо приводить к эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС. Дипломат также рассказал, от чего зависит возобновление переговорного процесса.

В настоящее время возобновление переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий. В связи с этим рекомендовали бы нашим партнерам переориентировать свои усилия на адресную работу с Киевом, а также США и другими странами НАТО, которые продолжают расширять номенклатуру поставок вооружений, что неминуемо ведет к эскалации конфликта, — сказал Галузин.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп также заявил о том, что продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, в случае своего нахождения на высшем государственном посту, он разрешил бы данную ситуацию в течение 24 часов.

В свою очередь постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в случае если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены Киевом, то текущей ситуации на Украине можно было избежать. Дипломат добавил, что конфликт на Украине является «кульминацией» политики постоянного расширения НАТО на восток.