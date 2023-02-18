В Китае рассказали, как Украина могла избежать конфликт Постпред КНР в ООН Чжан: выполнение «Минска-2» помогло бы избежать конфликта на Украине

Фото: Xie E / XinHua / Global Look Press

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в случае если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены Киевом, то текущей ситуации на Украине можно было избежать. Видеозапись выступления представителя КНР опубликована на официальном сайте организации. Дипломат добавил, что конфликт на Украине является «кульминацией» политики постоянного расширения НАТО на восток.

Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня. Кризис является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток, — сказал Цзюнь.

Он призвал Запад начать разговор с Москвой, чтобы избежать дальнейшей эскалации происходящего на востоке Европы.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.

Перед этим экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

В свою очередь Борис Джонсон заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине представлял собой дипломатическую имитацию. По мнению экс-премьера, процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». Политик отметил в этой связи, что санкции в отношении России следовало ввести еще в 2014 году.