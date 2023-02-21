Трамп назвал важную причину эскалации конфликта на Украине Трамп: дальнейшая помощь Киеву от США лишь затягивает конфликт на Украине

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Продолжение финансовой поддержки Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал в ходе встречи со сторонниками в штате Флорида бывший президент США республиканец Дональд Трамп. По словам политика, которые приводит РИА Новости, в случае своего нахождения на высшем государственном посту, он разрешил бы данную ситуацию в течение 24 часов.

Я считаю, что смог бы разрешить этот вопрос за 24 часа. Но продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования. Это оттягивает много вещей, но также приводит к тому, что каждый день убивают все больше и больше людей <...>. Я мог бы урегулировать этот конфликт за один день, — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что конфликт должен быть решен немедленно.

Ранее Трамп заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Политик пообещал в случае своего избрания на пост президента спасти мир таким образом, какой не использовал еще никто до него. Он подчеркнул, что если бы ему удалось добиться переизбрания на выборах 2020 года, конфликт между Россией и Украиной никогда бы не случился.

В свою очередь издание Hill со ссылкой на исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris сообщило, что у экс-президента США Дональда Трампа есть все шансы обойти на следующих выборах действующего главу Белого дома Джо Байдена. По данным исследования, за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Байдена — 41%.