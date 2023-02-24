Шольц: время для переговоров по Украине еще не наступило

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Время для начала переговоров по Украине не наступило, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, российская сторона все еще «принимает только одну форму переговорного процесса». Как считает немецкий лидер, эта форма предполагает безоговорочную капитуляцию оппонентов Москвы.

Момент, который открывает перспективу мира, еще не наступил, — заметил канцлер.

Он подчеркнул, что намерен снова разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, глава государства «видит все не так, как оно есть». Шольц добавил, что он постарается убедить в этом Путина.

Канцлер ФРГ добавил, что сейчас нужно надеяться на переговоры, которые приведут к «приемлемым и правильным результатам для Украины».

Шольц и Путин в 2022 году созванивались 12 раз. Немецкий канцлер после длительного обсуждения украинского конфликта с российским лидером рассказал, что Путин не изменил своего решения по Украине.

Ранее Шольц заявил, что Берлин станет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо. Немецкий лидер повторил прежде озвученную США позицию во время встречи в Елисейском дворце с участием президента Франции Эммануэля Макрона.