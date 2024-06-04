Стало известно, как Россия сможет отразить нападение США Генерал Липовой: Россия может нанести ядерный удар по армии США в Европе

Фото: NATO

В случае нападения США Россия может ответить ядерным ударом по американским подразделениям армии в Европе, считает генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин предупредил об адекватных в складывающейся обстановке действиях ВС России.

Если мы будем видеть слишком высокую концентрацию натовских войск — не важно, американских, или немецких, или французских — естественно, за Россией остается право нанести адекватный удар по нейтрализации этих группировок. Признаки подготовки агрессии позволят нам нанести упреждающий удар. Не думаю, что сразу мы нанесем ядерный удар. Скорее всего, сначала будет предупредительный. А если не поймут, то и ядерный, — пояснил военный эксперт.

Он напомнил, что американские войска находятся в Европе, в том числе Польше и Германии, с 1945 года. Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, США готовят переброску дополнительного контингента. Липовой уточнил, что всего на территории различных государств насчитывается до 20 тысяч американских военных.

Они понимают, что станут военной целью и будут уничтожены. Итоговое решение за ними, они очень рискуют своим контингентом, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что страны НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски американских войск на случай прямого военного столкновения с Россией. Альянс думает над тем, как быстро переместить солдат США и бронетехнику к границам РФ.