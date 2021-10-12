Стали известны подробности встречи Рябкова и Нуланд

В Москве завершились переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, сообщает ТАСС. Консультации прошли в закрытом формате и продлились порядка в двух часов. В рамках переговоров были обсуждены двусторонние отношения стран.

Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями, — сказала Нуланд.

По словам Рябкова, разговор был «предельно откровенным и полезными». Однако, как отметил дипломат, на настоящий момент позиции сторон пока плохо стыкуются.

Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотелось бы избежать такого сценария, — сказал Рябков.

По его словам, стороны проведут новые консультации по урегулированию кризиса вокруг виз и работы дипмиссий.

Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября днём. Она пробудет в Москве до 13 октября. В планах представителя американского госдепа встречи в МИД РФ и других ведомствах. Основной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. С 2019 года дипломат находилась в чёрном списке и не могла въезжать на территорию РФ.