Стала известна возможная дата открытия турсезона в Абхазии

https://static.news.ru/photo/63a9f77a-bade-11ea-9c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Туристический сезон в Абхазии может открыться с 15 июля. Премьер-министр республики Александр Анкваб поручил министерствам и ведомствам проработать этот вопрос.

Он пояснил, что окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации в Сочинском регионе. При этом премьер добавил, что подавляющее большинство туристов, приезжающих в Абхазию, из России, передаёт Delovoe.tv.

Министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба предложил разрешать въезд поэтапно. Сначала тем гостям, которые имеют путёвки в гостиницы и санатории сроком более пяти дней, затем – группам туристов с путёвками на срок не менее трёх дней. Он также отметил, что все приезжающие в Абхазию должны будут иметь справку об отсутствии коронавируса, сообщает «Новая кубань».

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал сроки открытия для россиян турецких курортов. По его словам, это произойдёт к концу июля. Авиарейсы в Европу могут, предположительно, возобновиться осенью. Однако, продолжил он, всё будет зависеть от того, будет ли вторая волна пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано свыше 10,3 млн случаев заражения коронавирусом. За время пандемии умерли более 505 тысяч человек и выздоровлеи свыше 5 млн.

В России выявлено 647,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 412,6 тысячи пациентов, 9,3 тысячи человек стали жертвами инфекции.